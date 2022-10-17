Очередные взрывы в столице прогремели около 8:16. Через несколько минут в Киеве снова было слышно взрывы. Россияне продолжают атаковать город.
Обратите внимание В Киевской области работают силы ПВО, – Кулеба
.
Враг продолжает атаковать Киев. В столице прогремели повторные взрывы. Оккупанты снова атаковали Шевченковский район.
Очередные взрывы в столице прогремели около 8:16. Через несколько минут в Киеве снова было слышно взрывы. Россияне продолжают атаковать город.
Обратите внимание В Киевской области работают силы ПВО, – Кулеба
.