Над Днепропетровщиной сбили 3 российские ракеты

При этом три российских ракеты Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, российские ракеты ликвидировали военные из воздушного командования "Восток".

В Днепропетровской ОВА отметили, что две ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны в Криворожском районе. Еще одну цель была ликвидирована в Никопольском районе.

Был один "прилет"

Несмотря на это, одна российская ракета ударила в объект энергетической инфраструктуры . В результате атаки начался сильный пожар. Резниченко добавил, что на месте прилета работают все службы.

Кроме того, заявил, что на протяжении всей ночи область страдала от атак "Градами" и тяжелой артиллерией.

Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии – прилетели более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 17 октября враг атаковал и Киев

Во время тревоги 17 октября утром в столице сообщили о звуках взрывов . Российские оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрывы раздались в Шевченковском районе.

сообщили о звуках взрывов Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил , что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Андрей Ермак заявил Впоследствии Кличко рассказал , что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. В настоящее время на месте работают пожарные подразделения. Также повреждены несколько жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют.