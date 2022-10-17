Над Дніпропетровщиною збили 3 російські ракети

При цьому три російські ракети Збройним Силам України вдалося знищити. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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За його словами, російські ракети ліквідували військові з повітряного командування "Схід".

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що дві ракети було знищено силами протиповітряної оборони у Криворізькому районі. Ще одну ціль ліквідували у Нікопольському районі.

Був один "приліт"

Попри це одна російська ракета вдарила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки почалася сильна пожежа. Резніченко додав, що на місці прильоту працюють усі служби.

Крім того, заявив, що впродовж всієї ночі область потерпала від атак "Градами" та важкою артилерією.

Так, Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії – прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вранці 17 жовтня ворог атакував і Київ

Під час тривоги 17 жовтня вранці в столиці повідомили про звуки вибухів. Російські окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.

Згодом Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. Наразі на місці працюють пожежні підрозділи. Також є ушкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.

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