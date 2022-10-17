Почти сразу после объявления тревоги сообщили о звуках взрывов. Предварительно работало ПВО. Впрочем, чуть позже оказалось, что "прилеты" в Шевченковском районе столицы. По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе.

Заметьте В Киеве и многих областях раздается воздушная тревога: позаботьтесь о безопасности

Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию,

– заявил он.

Ермак в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Он подчеркнул, что необходимо как можно больше оружия для защиты неба и уничтожения врага.

Взрыв в Шевченковском районе

Мэр Виталий Кличко почти сразу после сообщений о взрывах в Киеве подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском районе – в центре столицы.

По его словам, все службы уже отправились на место происшествия, а подробную информацию сообщат впоследствии.

В Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов. Медики и пожарные на месте. Информацию о пострадавших уточняем,

– заявил Кличко.

Он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается, поэтому нужно оставаться в укрытиях до отбоя.

Заметим , 16 октября украинские военные всего за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 на Юге Украины . Российская авиация так и не долетела до своего места назначения.