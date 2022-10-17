Есть ли раненые или жертвы – пока неизвестно. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Важно В Киеве слышны повторные взрывы: враг снова атаковал Шевченковский район
Новые детали утренней атаки по Киеву
По состоянию на 9:00 по Киеву зафиксировано 4 прилета. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе.
Враг продолжает атаковать. В настоящее время информация о пострадавших уточняется,
– отметили в ведомстве.
Также местные власти призывают оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога в столице продолжается.
В центре Киева перекрыли движение транспорта
В Киеве 17 октября перекрыто движение транспорта на отдельных участках дороги. В частности, на участке дороги между Крещатиком и столичным Цирком. Эту зону нужно обходить и объезжать другими дорогами.
Новая атака врага по Киеву: что известно
- Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы в Шевченковском районе.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.
- Впоследствии городской глава Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные подразделения. Также повреждены несколько жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют.
- Очередные взрывы в Киеве прогремели около 8:16. Россияне продолжают атаковать город.
- Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что работают силы ПВО. Глава региона призвал киевлян и жителей области оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
- В "Укрзализныци" отметили, что все поезда будут прибывать и отправляться согласно графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами.
- В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами. На какой период детей отправили на онлайн-обучение – неизвестно.
Кстати, также утром 17 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине. Враг атаковал Роменский район области. К сожалению, есть пострадавшие.
Кроме того, в Днепропетровской области захватчики попали в объект энергетической инфраструктуры. В то же время силам ПВО удалось сбить 3 вражеские ракеты.
Также во время утренней тревоги взрыв прогремел в Одессе. Пока официальной информации об этом нет.
Достойно внимания – Враг обстрелял дронами Киев: смотрите видео