В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционный режим
Утром 17 октября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. Поскольку сигналы воздушной тревоги раздались до начала учебы, учебные заведения работают дистанционно, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
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Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса,
– говорится в сообщении.
При этом на какой период учебные заведения перешли на дистанционный режим пока не сообщили.
Вражеская атака на Киев 17 октября: что известно
- Во время тревоги 17 октября утром в столице сообщили о звуках взрывов. Российские оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрывы раздались в Шевченковском районе.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.
- Впоследствии Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. В настоящее время на месте работают пожарные подразделения. Также повреждены несколько жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют.
- В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве работают силы ПВО.
- Впрочем, почти сразу после этого сообщили о еще двух взрывах в Киеве. Пока детальной информации о них нет. По состоянию на 9:00 зафиксировано 4 прилета по столице.
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