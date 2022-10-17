В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционный режим

Утром 17 октября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. Поскольку сигналы воздушной тревоги раздались до начала учебы, учебные заведения работают дистанционно, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса,

– говорится в сообщении.

При этом на какой период учебные заведения перешли на дистанционный режим пока не сообщили.

Вражеская атака на Киев 17 октября: что известно

Во время тревоги 17 октября утром в столице сообщили о звуках взрывов. Российские оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрывы раздались в Шевченковском районе.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Впоследствии Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. В настоящее время на месте работают пожарные подразделения. Также повреждены несколько жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве работают силы ПВО.

Впрочем, почти сразу после этого сообщили о еще двух взрывах в Киеве. Пока детальной информации о них нет. По состоянию на 9:00 зафиксировано 4 прилета по столице.

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