У Києві всі навчальні заклади перейшли у дистанційний режим

Вранці 17 жовтня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. Оскільки сигнали повітряної тривоги пролунали до початку навчання, навчальні заклади працюють дистанційно, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу,

– йдеться у повідомленні.

При цьому на який період навчальні заклади перейшли на дистанційний режим наразі не повідомили.

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Під час тривоги 17 жовтня вранці в столиці повідомили про звуки вибухів. Російські окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.

Згодом Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. Наразі на місці працюють пожежні підрозділи. Також є ушкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в Києві працюють сили ППО.

Втім, майже одразу після цього повідомили про ще два вибухи у Києві. Наразі детальної інформації про них немає. Станом на 9:00 зафіксовано 4 прильоти по столиці.

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