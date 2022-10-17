Близько 06:00 в більшості регіонів України, зокрема на Київщині, пролунала повітряна тривога. Опісля стало відомо, що росіяни влучили ракетами в Шевченківський район столиці.

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Усі залізничні перевезення відбуватимуться за графіком

Після "прильотів" у жителів Києва з'явилися перестороги щодо того, чи будуть працювати належним чином залізничні перевезення. У пресслужбі "Української залізниці" зазначили, що проблем з цим не буде.

Усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях,

– написали у телеграмі організації.

Окрім того, там повідомили, що посадка та висадка пасажирів на станціях Київ – Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. А кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.

Що відомо про ранковий обстріл столиці

Про прильоти одразу повідомили в мерії Києві. Віталій Кличко близько 7 ранку сказав, що прилетіло у середмістя столиці та у Шевченківський район. Всіх містян він закликав залишатися в укриттях.

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Через півгодини Кличко повідомив, що загарбники випустили дрони-камікадзе по місту. У Шевченківському районі внаслідок "прильоту" спалахнула пожежа в нежитловому будинку та ушкоджені кілька житлових будинків.

Очільник міста запевнив, що працюють пожежні підрозділи. Також на місце виїхала бригада медиків. Інформація про постраждалих станом на 08:20 уточнюється.

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