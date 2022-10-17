Мер Києва Віталій Кличко закликав українців бути свідомими та дбати про власну безпеку.

Важливо Атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня: все, що відомо про вибухи

Кличко зазначив, що у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги,

– підкреслив він.

Атака Києва 17 жовтня: головне

Російські окупанти 17 жовтня під час повітряної тривоги обстріляли столицю України. Відомо, що вибухи пролунали в Шевченківському районі, росіяни застосували іранські дрони.