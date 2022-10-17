Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зараз для відновлення електропостачання працюють усі відповідальні служби.

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Наслідки російських атак

Денис Шмигаль повідомив, що Київ атакували 5 іранських дронів-камікадзе. Унаслідок цього пошкоджені енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також росіяни завдали ракетних ударів у Дніпропетровській та Сумській областях. Через ранкові атаки сотні населених пунктів нашої держави залишилися без електропостачання.

Прем'єр-міністр закликав українців обмежити використання електроенергії, особливо у пікові години. Це потрібно для стабілізації української енергосистеми, яка зазнала чергової атаки про енергетичній інфраструктурі України.

Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години,

– наголосив Шмигаль.

Росія двічі вдарила по енергооб'єктах Дніпропетровщини

Уранці 17 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Одна ворожа ракета влучила в енергетичний об'єкт області. Водночас силам ППО вдалося збити 3 ракети – 2 над Криворізьким районом, ще 1 над Нікопольським.

Через удар енергетична компанія YASNO застерегла мешканців Дніпра та області щодо можливих аварійних відключень через обстріл. Згодом енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему.

Однак росіяни завдали повторного ракетного удару та влучили в енергетичний об'єкт у Кам'янському районі області. На місці удару виникла потужна пожежа, на місці працюють рятувальники.

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