На місці удару спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зверніть увагу У Дніпрі та в області можливі перебої зі світлом через ракетний удар

На місці працюють рятувальники

Ракетний удар окупантів спричинив серйозні руйнування на енергетичному об'єкті. На місці удару працюють рятувальники.

Через нову атаку на енергетичний об'єкт, Валентин Резніченко закликав мешканців області обмежити споживання електроенергії, адже необхідно стабілізувати енергосистему.

Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни. Особливо важливо берегти електрику у години найактивнішого споживання – уранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00,

– наголосив Резніченко.

Голова ОВА підкреслив, що такі кроки допоможуть зменшити кількість аварійних відключень і таким чином громадяни можуть допомогти енергетикам, які зараз посилено працюють на те, аби відновити електропостачання і стабілізувати систему.

Попередній удар по Дніпропетровщині

Уранці 17 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області – 1 ворожа ракета влучила в енергетичний об'єкт. Силам ППО вдалося збити 3 ракети – 2 над Криворізьким районом і ще 1 над Нікопольським.

Через удар енергетична компанія YASNO застерегла мешканців Дніпра та області щодо можливих аварійних відключень через обстріл. Станом на 11:00 енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, то ж електропостачання обіцяють згодом повністю відновити. Однак новий ракетний удар міг вплинути на ситуацію.