Про це попередила енергетична компанія YASNO. Зараз триває робота з ліквідації наслідків ракетного удару.

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Місцевих мешканців просять обмежити споживання електроенергії

Через ранковий удар по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області триватимуть стабілізаційні заходи, через що можливі перебої зі світлом.

На жаль, ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації наслідків ушкоджень та збалансування енергосистеми, сьогодні у Дніпрі та області можливі відключення електроенергії,

– попередили в компанії.

Крім того, мешканців Дніпра та області просять обмежити використання електроенергії та постаратися не використовувати бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонері, позаяк вони потребують багато електроенергії. Також мешканцям регіону радять зарядити телефони та повербанки.

Станом на 11:00 енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, то ж електропостачання обіцяють згодом повністю відновити.

Ракетний удар по Дніпропетровщині

Уранці 17 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області – 1 ворожа ракета влучила в енергетичний об'єкт.

Водночас Силам протиповітряної оборони вдалося збити 3 російські ракети – 2 з них "приземлили" у Криворізькому районі, а ще 1 – в Нікопольському.

Крім того, під час чергової повітряної тривоги близько 10:45 з'явилися повідомлення про повторні вибухи в області. Однак офіційних коментарів від представників влади поки що немає.

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