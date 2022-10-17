Російські терористи змінили тактику. Зараз вони намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

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НА ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з енергомережею

Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вкотре обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Унаслідок цього о 3:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.

Крім того, відключилася лінія зв'язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу,

– наголосили в "Енергоатомі".

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