Російські терористи змінили тактику. Зараз вони намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.
Важливо Український персонал ЗАЕС стикається з "неприпустимим тиском" окупантів, – МАГАТЕ
НА ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з енергомережею
Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вкотре обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Унаслідок цього о 3:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.
Крім того, відключилася лінія зв'язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.
Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу,
– наголосили в "Енергоатомі".
Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напружено. Як зазначив директор МАГАТЕ Гроссі, окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал.
- Минулого тижня ЗАЕС працювала на дизель-генераторах, оскільки росіяни пошкодили підстанцію.
- Російські загарбники тримають шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані".
- Як стало відомо, окупанти розмістили на ЗАЕС військову базу, але на станції продовжують працювати українці. Ворог намагається змусити людей працювати на "Росатом".
- Володимир Зеленський заявляв, що перебування окупантів на ЗАЕС створює серйозні ризики для безпеки станції.
- 8 жовтня російські військові завдали чергового удару по Запоріжжю. Внаслідок цього сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС.
- У Росії цинічно заявляли, що не планують відводити свої війська зі ЗАЕС.
- До речі, з російського полону вже звільнили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
- Як стало відомо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі їздив у Москву і до Києва, щоб спробувати організувати на Запорізьку АЕС якусь демілітаризацію. Попри це росіяни тримають у терорі працівників станції.
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