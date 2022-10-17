Российские террористы изменили тактику. Сейчас они пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.
Важно Украинский персонал ЗАЭС сталкивается с "недопустимым давлением" оккупантов, – МАГАТЭ
НА ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью
Сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории. В результате в 3:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.
В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов.
Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.
Еще раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира,
– отметили в "Энергоатоме".
Какая ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной. Как отметил директор МАГАТЭ Гросси, оккупанты осуществляют "недопустимое давление" на украинский персонал.
- На минувшей неделе ЗАЭС работала на дизель-генераторах, поскольку россияне повредили подстанцию.
- Российские захватчики держат шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".
- Как стало известно, оккупанты разместили на ЗАЭС военную базу, но на станции продолжают работать украинцы. Враг пытается заставить людей работать на "Росатом".
- Владимир Зеленский заявлял, что пребывание оккупантов на ЗАЭС создает серьезные риски для безопасности станции.
- 8 октября российские военные нанесли очередной удар по Запорожью. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС.
- В России цинично заявляли, что не планируют уводить свои войска из ЗАЭС.
- Кстати, из российского плена уже уволили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
- Как стало известно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ездил в Москву и в Киев, чтобы попытаться организовать на Запорожскую АЭС некую демилитаризацию. Несмотря на это , россияне держат в терроре работников станции.
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