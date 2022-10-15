Российские военные не только превратили Запорожскую АЭС в свою военную базу. Они еще препятствуют нормальной работе украинского персонала станции.

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Принуждают сотрудничать с врагом

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на протяжении последних нескольких недель участвовал в консультациях. Он проводил переговоры с представителями Украины и России. А делал это для того, чтобы как можно скорее согласовать и разрешить защиту зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. По словам главы агентства, это сделать необходимо срочно во избежание ядерной аварии.

Кроме того, Гросси обратил внимание на ухудшение условий работы украинского персонала ЗАЭС. По словам главы МАГАТЭ, они сталкиваются с "недопустимым давлением". Враг заставляет украинцев подписать новый трудовой договор, но уже с российской компанией "Росатом". Мол, это единственный выход на сохранение рабочих мест.

Отметим, что в Энергоатоме призывают украинский персонал не подписывать никакие трудовые договоры с Россией. Подчиняются сотрудники станции именно Украине.

Я четко дал понять, что персонал должен выполнять свои жизненно важные задачи без чрезмерного вмешательства или давления,

– подчеркнул Гросси.

Постоянные обстрелы ЗАЭС беспокоят МАГАТЭ

Как отмечают в агентстве, его представители беспокоят регулярные обстрелы как станции, так и территории вблизи нее. Их наблюдают с начала августа. Это заставляет беспокоиться о дальнейшей ядерной безопасности.

И хотя в последние дни количество атак вблизи ЗАЭС сократилось, два взрыва мин зафиксировали 14 октября. Об этом говорится в очередном отчете МАГАТЭ. Они прозвучали по периметру ограды станции.

Напомним, что Запорожская АЭС дважды в неделю теряла доступ к электроснабжению и работала на дизель-генераторах. За последние дни персонал станции занимался ремонтом 2 резервных линий электроснабжения. К счастью, 14 октября одну из внешних линий удалось восстановить. Это позволило предоставить резервное питание в ЗАЭС.

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