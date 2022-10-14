Создание охранной зоны на ЗАЭС маловероятно

Так что заявления Гросси и реальная ситуация на атомной электростанции соответствуют друг другу. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что Росатом осуществляет полный контроль за работой ЗАЭС и переподписывает контракты с работниками.

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"Он вообще читает сводки, он общается с кем-то? Какая зона безопасности, о чем мы говорим? Зачем себя обманывать сейчас?", – говорит Клочок.

Следовательно, эксперт пока не видит никакой перспективы в попытках МАГАТЭ. Да, создание зоны безопасности на ЗАЭС и вывод оттуда российских войск – это действительно хорошая и правильная идея, которую нужно продвигать, но россияне заставляют скептически относиться к возможности ее воплощения в жизнь.

Клочок сравнил посещавшего и Москву, и Киев Рафаэля Гросси с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что не удивительно, ведь МАГАТЭ и ООН – родственные организации. Он совершал такие же визиты, пытался о чем-то договариваться с Путиным, но это не дало никакого результата.

Я думаю, что сейчас Гросси должен говорить о том, в каком количестве и как быстро могло бы быть доставлено оружие для Украины. Мир отказался физически быть причастным к процессу уничтожения российского фашизма – мол, пусть это делают украинцы. Хорошо, тогда немного быстрее помогайте,

– считает политический эксперт.

Он отметил, что процедурность и даже определенная инфантильность международных организаций очень вредит не только Украине, но и им самим. Ведь их власть не вечна, а когда придет время принимать решение о том, сохранится ли она или нет, будут учитывать их действия и решения, в частности и в отношении Украины.

"Сейчас это может казаться наверное очень далекой перспективой, но ход войны уже изменился. Завершение войны и победа неотвратимые, это вопрос времени. И чем дороже цену за это заплатят украинцы, тем сложнее им будет. Поэтому история с Гросси не в его пользу", – подытожил Валерий Клочок.

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