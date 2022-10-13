Несмотря на заявления Кремля, россияне продолжают накапливать военную технику и живую силу вблизи ЗАЭС. Об этом 24 каналу рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

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Ситуация вокруг ЗАЭС

Эксперт отметила, что в МАГАТЭ сообщили: 12 октября около 9 часов снова вышла из строя линия 750 киловольт ЗАЭС "Днепр – ЗАЭС".

"В результате начали работать резервные дизель-генераторы. После этого в МАГАТЭ сообщили, что линию восстановили. В результате атаки дронов-камикадзе в Днепропетровской области повредили подстанцию и линию 750 киловольт "Днепр – ЗАЭС" – снова линия не работает и снова резервные дизель-генераторы", – объяснила специалист.

По ее словам, Путин не согласится на вывод российских войск из Запорожской АЭС и Энергодара, как предлагают международные специалисты.

По сообщениям энергодарцев, россияне накапливают живую силу и ракетную технику, поэтому и усилились обстрелы противоположного берега Днепра – городов Никополь и Марганец. Местные жители фиксируют "вылеты",

– добавила она.

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Фейковое руководство

Кошарная указала, что новое фейковое предприятие "Росатома" на ЗАЭС объявило о назначении "генеральным директором" станции Олега Романенко.

Предприятие было зарегистрировано в Москве с нарушением российского законодательства. Олег Романенко – бывший главный инженер Балаковской АЭС. Он зашел в первой группе сотрудников "Росатома" в марте на ЗАЭС. Соответственно, уставный капитал "предприятия" – всего 2 миллиарда рублей, тогда как по остаточной стоимости шесть энергоблоков стоят 24 миллиарда долларов.

– рассказала эксперт.

В то же время она подметила, что по закону об "анексированных территориях" и указе Путина от 5 октября ЗАЭС якобы "переходит в федеральную собственность России".

"Там сделали два предприятия. Какой в этом смысл – не совсем понятно. Но ядерный террорист Романенко встречался с другим террористом – Балицким. Они рассказывали, что сделают из Энергодара "настоящий атомный город", – отметила специалист.

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Состояние персонала станции

Кошарная пояснила, что из 11 000 специалистов, работавших на ЗАЭС до полномасштабного вторжения, по последним данным осталось всего 3 800 человек.

"Почти 7 000 уехали. Сотрудников ЗАЭС задерживают и пытают – еще начиная с апреля и мая. Там идет давление на всех сотрудников, чтобы они получали российские паспорта и подписывали контракт с фейковой московской организацией ", – подчеркнула она.

По ее словам, весь персонал "истязают током, бьют, издеваются, ломают ребра и сверлят дрелью коленные чашечки".

"Это все делает ФСБ. Но они также уговаривают специалистов подписывать контракты. Все потому, что у них нет такого количества работников, чтобы обслуживать 6 энергоблоков и хранилища отработанного топлива", – резюмировала эксперт.

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