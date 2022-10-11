Захватчики держат шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Важно Зеленский рассказал, какие существуют угрозы со стороны России на территории Запорожской АЭС
На ЗАЭС отключены все шесть блоков
По данным разведки, питание станции, в частности систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
Сегодня (11 октября – 24 канал) в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС,
– отметили в разведке.
Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.
Вместе с тем представители Вооруженных сил России и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия".
К тому же, от работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "Росатомом".
Какая ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи, которая была повреждена в результате российских обстрелов. В настоящее время ЗАЭС подключили к энергосети Украины.
- 8 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего произошло полное обесточивание Запорожской АЭС.
- Недавно МАГАТЭ отчитывалась о новых обстрелах атомной станции. Взрывы раздавались два дня подряд и в результате них возле ЗАЭС разбились окна в одном из турбинных залов и машинном зале реакторного блока №2.
- А в ночь на 21 сентября российские бойцы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего произошло повреждение оборудования в 6 энергоблоке.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что пребывание оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. Речь идет о непрофессиональной деятельности вооруженных оккупантов.
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