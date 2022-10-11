Загарбники тримають шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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На ЗАЕС відключені всі шість блоків
За даними розвідки, наразі живлення станції, зокрема систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
Сьогодні (11 жовтня – 24 канал) протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС,
– наголосили у розвідці.
Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.
Разом з тим, представники Збройних сил Росії та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи".
До того ж від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "Росатомом".
Яка ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Українські фахівці відремонтували високовольтну лінію зв'язку, яка пошкодилася внаслідок російського обстрілу. Наразі ЗАЕС під'єднали до енергомережі України.
- 8 жовтня окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС.
- Нещодавно МАГАТЕ звітувала про нові обстріли атомної станції. Вибухи лунали два дні поспіль й внаслідок них поблизу ЗАЕС розбилися вікна в одному з турбінних залів та машинному залі реакторного блоку №2.
- А в ніч проти 21 вересня російські бійці знову обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого сталося пошкодження обладнання в 6 енергоблоці.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що перебування окупантів на Запорізькій АЕС створює серйозні ризики для безпеки станції. Мовиться про непрофесійну діяльність озброєних окупантів.
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