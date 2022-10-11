Загарбники тримають шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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На ЗАЕС відключені всі шість блоків

За даними розвідки, наразі живлення станції, зокрема систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Сьогодні (11 жовтня – 24 канал) протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС,

– наголосили у розвідці.

Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

Разом з тим, представники Збройних сил Росії та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи".

До того ж від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "Росатомом".

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