Про це розповіли в Енергоатомі. У відомстві зазначили, що знеструмлення на Запорізькій АЕС сталося об 00:59 8 жовтня.

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На ЗАЕС увімкнулися дизель-генератори

Внаслідок ворожої атаки остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська зазнала пошкоджень, а після цього – відімкнулася. Це й стало причиною повного знеструмлення станції.

Завдяки захисним механізмам відразу ж увімкнулися дизель-генератори. Персонал ЗАЕС зазначає, що запасів дизельного палива вистачить на 10 днів роботи.

Тож наразі надзвичайно необхідний ремонт, а також відновлення ліній зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою. Що стосується увімкнення усіх енергоблоків в умовах постійних обстрілів з боку Росії, а також пошкодження ліній, то це нереально.

Нагадаємо, що напередодні Владімір Путін видав черговий цинічний указ. Згідно з ним, Запорізьку АЕС Росія собі фактично привласнила. Реакція української влади й Енергоатому не забарилася.

Рішення Путіна назвали нікчемним

У МЗС України наголосили, що Росія продовжує порушувати міжнародне право. Адже незаконна спроба взяти під контроль ЗАЕС – черговий злочин з боку країни-терористки. У відомстві рішуче засудили цей злочин. У ньому також нагадали, що відповідне рішення Кремля посилює ризики, а також загрози у сфері ядерної безпеки.

Реакція Енергоатому теж не забарилася. У компанії назвали указ Путіна нікчемним, абсурдним, а також неадекватним. Це ж стосується видачі Росією інших "документів", які стосуються долі Запорізької АЕС. В Енергоатомі послалися на указ президента України від 4 жовтня №687 "Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України". Згідно з ним, відповідні рішення з боку країни-агресорки не мають жодних юридичних наслідків, адже вони – нікчемні.

Нагадаємо, що напередодні на Запорізькій АЕС відбулася перша ротація спостерігачів МАГАТЕ. Тепер на території станції перебувають замість двох експертів чотири.

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