Відповідну інформацію у МАГАТЕ повідомили 7 жовтня. Її підтвердив генеральний директор Рафаель Гроссі.

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МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС

Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ у Запоріжжі в Україні завершена,

– мовиться в повідомленні.

Також Міжнародне агентство з атомної енергії розповіло про те, що тепер на заводі знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій.

Тепер на Запорізькій атомній електростанції команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

Станом на вечір 7 жовтня про висновки попередньої команди спостерігачів організація не повідомила.

Що цьому передувало

Генеральний директор МАГАТЕ 5 жовтня Рафаель Гроссі був у Києві. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Рафаель Гроссі пояснював, що потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи.

У Києві генеральний директор МАГАТЕ заявив, що його робота полягає в тому, щоб запобігти ядерній аварії. За його словами, він це робить.

Ба більше, Гроссі анонсував, що "дуже скоро" поїде до Росії. Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що розмови, які він матиме там, будуть на "дуже високому рівні".

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