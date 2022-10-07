Відповідну інформацію у МАГАТЕ повідомили 7 жовтня. Її підтвердив генеральний директор Рафаель Гроссі.
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МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС
Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ у Запоріжжі в Україні завершена,
– мовиться в повідомленні.
Також Міжнародне агентство з атомної енергії розповіло про те, що тепер на заводі знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій.
Тепер на Запорізькій атомній електростанції команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.
Станом на вечір 7 жовтня про висновки попередньої команди спостерігачів організація не повідомила.
Що цьому передувало
- Генеральний директор МАГАТЕ 5 жовтня Рафаель Гроссі був у Києві. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- Рафаель Гроссі пояснював, що потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи.
- У Києві генеральний директор МАГАТЕ заявив, що його робота полягає в тому, щоб запобігти ядерній аварії. За його словами, він це робить.
- Ба більше, Гроссі анонсував, що "дуже скоро" поїде до Росії. Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що розмови, які він матиме там, будуть на "дуже високому рівні".
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