Так, спроба юридичного рейдерства Запорізької атомної електростанції з боку Росії вимагає негайної реакції. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Яка має бути реакція

Потрібно ввести санкції щодо "Росатома". Зупинити будівництво всіх атомних об'єктів за участю Росії. Відмовитись від будь-яких партнерств із Росією в атомній промисловості.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Київ. Після цього він вирушить до Росії, де продовжить переговори.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, Путін 4 жовтня підписав "указ" про так звану анексію Запорізької атомної електростанції. Диктатор доручив передати станцію нібито "під управління" Росії.

Перед цим російські окупанти взяли генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова у полон. Тільки 3 жовтня його повернули.

Тепер президент Енергоатома Петро Котін виконуватиме обов'язки очільника станції. Свою роботу він робитиме з Києва.

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