Так, попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Какой должна быть реакция

Нужно ввести санкции в отношении "Росатома". Остановить строительство всех атомных объектов с участием России. Отказаться от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев. После этого он отправится в Россию, где продолжит переговоры.

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Что этому предшествовало

Напомним, Путин 4 октября подписал "указ" о так называемой аннексии Запорожской атомной электростанции. Диктатор поручил передать станцию якобы "под управление" России.

Перед этим российские оккупанты взяли генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова в плен. Только 3 октября его вернули.

Теперь президент Энергоатома Петр Котин будет исполнять обязанности главы станции. Свою работу он будет делать из Киева.

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