Так, попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Какой должна быть реакция
- Нужно ввести санкции в отношении "Росатома".
- Остановить строительство всех атомных объектов с участием России.
- Отказаться от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев. После этого он отправится в Россию, где продолжит переговоры.
Что этому предшествовало
- Напомним, Путин 4 октября подписал "указ" о так называемой аннексии Запорожской атомной электростанции. Диктатор поручил передать станцию якобы "под управление" России.
- Перед этим российские оккупанты взяли генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова в плен. Только 3 октября его вернули.
- Теперь президент Энергоатома Петр Котин будет исполнять обязанности главы станции. Свою работу он будет делать из Киева.
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