Зауважимо, що після викрадення генерального директора ЗАЕС керівництво станцією відбувалося з Києва. Виконувачем обов'язків очільника АЕС став президент Енергоатома Петро Котін.

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У МЗС відреагували на чергову російську спробу анексії

У МЗС зазначили, що довгий перелік злочинів та грубих порушень Росією міжнародного права поповнився ще одним злодіянням – незаконною спробою взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію.

Розглядаємо відповідний указ президента РФ з цього приводу нікчемним. Рішуче засуджуємо цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві закликали всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов'язковості політичних, економічних та правових наслідків для країни-терористки за всі її злочини, зокрема:

МЗС запропонувало Європейському Союзу, державам Групи Семи та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

Країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії закликали обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу.

"Розраховуємо на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ. Попереджаємо громадян Росії, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об'єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання", – додали у відомстві.

В МЗС вимагають у Росії забезпечити безпеку та недоторканність українців, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції.

У відомстві вкотре наголосили на нагальності максимальної мобілізації зусиль всіх членів світової спільноти для якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України. Адже це є єдиним способом усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

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В Енергоатомі назвали указ Путіна нікчемним

В Енергоатомі заявили, що вважають указ Путіна нікчемними, абсурдними та неадекватним. Такими ж є й інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС.

В компанії послалися на указ Президента України від 4 жовтня №687 "Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України", за яким визнаються нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків:

укази Путіна про анексію українських територій,

будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента Росії.

"Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", – підсумували в Енергоатомі.

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