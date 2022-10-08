Об этом рассказали в Энергоатоме. В ведомстве отметили, что обесточивание на Запорожской АЭС произошло в 00:59 8 октября.

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На ЗАЭС включились дизель-генераторы

В результате вражеской атаки последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская получила повреждения, а после этого – отключилась. Это и послужило причиной полного обесточивания станции.

Благодаря защитным механизмам сразу же включились дизель-генераторы. Персонал ЗАЭС отмечает, что запасов дизельного топлива хватит на 10 дней.

Поэтому чрезвычайно необходим ремонт, а также восстановление линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой. Что касается включения всех энергоблоков в условиях постоянных обстрелов со стороны России, а также повреждения линий, то это невозможно.

Напомним, что в преддверии Владимир Путин издал очередной циничный указ. Согласно ему, Запорожскую АЭС Россия себе фактически присвоила. Реакция украинских властей и Энергоатома не заставила себя ждать.

Решение Путина назвали никчемным

В МИД Украины подчеркнули, что Россия продолжает нарушать международное право. Ведь незаконная попытка взять под контроль ЗАЭС – очередное преступление со стороны террористской страны. В ведомстве решительно осудили это преступление. В нем также напомнили, что соответствующее решение Кремля ужесточает риски, а также угрозы в сфере ядерной безопасности.

Реакция Энергоатома тоже не заставила себя ждать. В компании назвали указ Путина ничтожным, абсурдным, а также неадекватным. Это же касается выдачи Россией других "документов", касающихся судьбы Запорожской АЭС. В Энергоатоме сослались на указ президента Украины от 4 октября №687 "О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины". Согласно ему, соответствующие решения со стороны страны-агрессора не имеют никаких юридических последствий, ведь они ничтожны.

Напомним, что накануне на Запорожской АЭС состоялась первая ротация наблюдателей МАГАТЭ. Теперь на территории станции находятся вместо двух экспертов четыре.

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