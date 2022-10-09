В Енергоатомі розповіли, що радіаційний фон на майданчику Запорізької АЕС та прилеглій території не змінювався. Тому зараз він перебуває у межах норми.

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ЗАЕС під'єднали до енергомережі України

В Енергоатомі повідомили, що українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Вона о 00:59 8 вересня зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області.

Після цього відбулося повне знеструмлення атомної станції із запуском усіх резервних дизель-генераторів.

Зараз, після майже 2-денної роботи аварійних помп охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України,

– мовиться у повідомленні.

В Енергоатомі додали, що цього разу завдяки мужності та професіоналізму працівників ЗАЕС вкотре вдалося уникнути негативного розвитку подій.

"Однак російські військові продовжують провокації й обстріли найбільшої в Європі атомної станції, знову та знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", – підсумували атомники.

Зверніть увагу! Напередодні на Запорізькій АЕС відбулася перша ротація спостерігачів МАГАТЕ. Тепер на території станції перебувають 4 експерти замість двох.

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