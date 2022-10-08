Заяву про створення нібито нового "підприємства" зробив російський прем'єр Михайло Мішустін 8 жовтня. Це трапилось наступного дня після того, як Путін підписав свій так званий наказ.

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Кремль вирішив створити на ЗАЕС нове "підприємство"

Прем'єр Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення так званого "федерального державного унітарного підприємства" Запорізька АЕС,

– повідомили росЗМІ.

За їхніми даними, Росмайну доручили призначити так званого "гендиректора підприємства". Це трапилось після так званого указу Путіна. Адже саме згідно з ним уряд має створити "федеральне державне унітарне підприємство" Запорізька АЕС.

Варто пригадати, що свій так званий указ Владімір Путін підписав 7 жовтня. Російський диктатор вирішив, що він нібито може передати Запорізьку атомну електростанцію нібито "під управління" Росії.

Проте насправді керівництво станцією здійснюється з Києва. Після полону генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, станцією керує Петро Котін.

У ЄС засудили дії Росії, а Гроссі знову приїде в Україну

Європейський Союз відреагував на так званий наказ Владіміра Путіна. Зокрема, там не визнають указів російського диктатора.

ЄС ніколи не визнає та рішуче засуджує російську нелегальну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Відповідно, декрет про захоплення ЗАЕС є незаконним та нікчемним з правової точки зору,

– заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, "сім основ ядерної безпеки" які були визначені генеральним директором МАГАТЕ, мають повною мірою дотримуватися та поважатися. Також у ЄС додали, що:

посилення присутності МАГАТЕ у містечку та його безперешкодний доступ до станції є терміново необхідними в інтересах Європи в цілому;

залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

вимагає від Росії негайно вивести всі війська та військове обладнання з усієї території України.

"Європейський Союз твердо стоїть поряд з Україною, та буде продовжувати надавати їй потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку так довго, як це буде необхідним", – наголосив Боррель.

Гроссі анонсував новий візит у Київ

Ба більше, свій візит в Україну анонсував генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі. Він заявив, що це трапилось на фоні відновлення обстрілу єдиного джерела зовнішнього живлення Запорізької АЕС. Він назвав ці дії Росії безвідповідальними.

"Незабаром я поїду до Росії і знову до України, щоб узгодити зону захисту", – пояснив Гроссі.

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