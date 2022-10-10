Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю. Глава держави підкреслив, що окупанти чинять тиск на персонал станції.

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Плани Росії до кінця невідомі

Володимир Зеленський, коментуючи тиск на працівників Запорізької АЕС, наголосив, що не можна змушувати людей робити якісь речі, які йдуть всупереч безпековій ситуації. Крім того, ще однією загрозою, за словами президента, є те, що досі невідомо достеменно, чи замінували росіяни АЕС. Тобто точна ситуація на станції залишається невідомою.

Також глава держави відзначив, що є небезпекою те, що у Росії є план, але цей план невідомий для України, адже варіантів є щонайменше 2 – знищення нашої держави або окупація.