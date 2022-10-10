Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю. Глава держави підкреслив, що окупанти чинять тиск на персонал станції.
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Плани Росії до кінця невідомі
Володимир Зеленський, коментуючи тиск на працівників Запорізької АЕС, наголосив, що не можна змушувати людей робити якісь речі, які йдуть всупереч безпековій ситуації. Крім того, ще однією загрозою, за словами президента, є те, що досі невідомо достеменно, чи замінували росіяни АЕС. Тобто точна ситуація на станції залишається невідомою.
Також глава держави відзначив, що є небезпекою те, що у Росії є план, але цей план невідомий для України, адже варіантів є щонайменше 2 – знищення нашої держави або окупація.
Небезпечно, коли ми маємо справу з людьми, які поставили собі якусь ціль, а ми не знаємо з вами до кінця ціль сучасної російської військово-політичної влади. Це знищення України, окупація України? Ми не знаємо з вами точно. Це може бути перший крок до якоїсь іншої амбітної цілі, це може бути ідея остаточно захопити Україну. Я вважаю, що це перший крок, і це дуже небезпечно,
– наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що якщо метою Росії є відновлення впливу з часів щонайменше СРСР, повернення на геополітичну арену як сильного гравця та перерозподіл кордонів – Кремль може використати усі наявні засоби. Однак у відповідь на питання про ядерну загрозу Зеленський відповів, що все залежить від адекватності російського керівництва. Водночас глава держави вважає загрозу застосування ядерної зброї не такою високою, як про це говорять деякі експерти.
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