Почему Гросси уехал к Путину

Об этом 24 каналу сказала советница министра энергетики, чрезвычайная и полномочный посол Лана Зеркаль. Она заверила, что глава МАГАТЭ Гросси, который должен встретиться с Путиным, имеет задачу создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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По ее словам, без того, чтобы Гросси договорился с россиянами, чтобы те покинули ЗАЭС, эта зона безопасности не будет работать.

"У Гросси также непростая задача, и ему приходится общаться с "дедом" (Путиным – 24 канал). Но без этого ЗАЭС невозможно деоккупировать, потому что применение оружия возле станции – это опасно. Так что лучше это, чем ничего", – считает Зеркаль. .

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Советник министра энергетики заверила, что Зеленский признал указ Путина по поводу ЗАЭС ничтожным.

Мы не учитываем этого (такие заявления или решения России – 24 канал). Запорожская АЭС – это часть украинской энергетической системы, украинская территория, и мы никогда не воспримем ничего другого. Поэтому не стоит обращать внимание на этот указ Путина,

– заявила Зеркаль.

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По ее мнению, "Росатом" очень долго и последовательно "насаживал своих клиентов на крючок", снабжая их разными услугами и демпингуя на рынке.

"Во-первых, они демпингуют с ценой на обогащенный уран. Она у них на 30% ниже, чем у других производителей. Во-вторых, главное здесь – вывоз отработанного топлива", – пояснила она.

Зеркаль отметила, что никто в Европе не строил такие хранилища, поэтому россияне единственные обеспечивают эту услугу. В Украине, например, такое хранилище строили 10 или 15 лет, но это так и не заработало.

Европа этот вопрос не может решить. Поэтому для них даже говорить о том, чтобы разорвать отношения с "Росатомом" – это признать проблему, что некуда вывозить отработанное топливо. Также они не понимают, где им брать новое топливо для своих АЭС,

– ответила она.

По ее словам, над этими вопросами нужно работать, и начинать нужно с США, не отказавшихся от российского топлива.

Советница министра энергетики заверила, что в мире есть альтернативы, куда утилизировать ядерное топливо. "В частности, это могла бы делать Украина, если бы мы вовсю запустили работу своего хранилища", — добавила она.

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