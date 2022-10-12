Однако этот визит – лишь формальность. Никаких изменений в контексте безопасности на ЗАЭС не будет. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.
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"Задача МАГАТЭ иметь определенную мониторинговую миссию, и не более", – сказал он.
На "Росатом" должны быть наложены санкции
Политолог отметил, что к МАГАТЭ пока меньше всего вопросов. "Меня больше волнует вопрос, почему на "Росатом" до сих пор не наложены санкции", – отметил Антонюк. Российская корпорация продолжает строить ряд электростанций – в Румынии, Египте и Турции.
Сегодня Путин использует эти моменты, которые впоследствии будут озвучены на заседаниях ассамблеи ООН или Совбеза ООН. Мол, мы встречаемся и говорим. Очевидно, сейчас создается своеобразная картинка,
– считает Александр Антонюк.
С империей нужно заканчивать
Антонюк отмечает, что решение – за Западом. "Пока не будет принят глобальный политический шаг на мировой арене, что с этим абсурдом нужно заканчивать – мы будем дальше ковыряться и играть", – убежден он.
Ситуация в Энергодаре, как и на других оккупированных территориях, изменится только тогда, когда туда зайдут ВСУ и мы восстановим свою власть там. Безусловно, это будет зависеть от поставок нам вооружения. Прежде всего нам сегодня нужно усиление ПВО, а дальше – наступательное оружие.
Та агрессия, которую сегодня демонстрирует Россия, побуждает говорить не только об оборонном моменте и возвращении наших территорий, но и о нанесении ударов по российским территориям – по Москве, по Санкт-Петербургу и другим ценным городам. Борзеть они будут до тех пор, пока не будут получать по зубам аналогично,
– уверяет политолог.
Мир должен перестать делать вид, что боится ядерной угрозы. В противном случае, отмечает Антонюк, такая картинка будет сохраняться и дальше.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Оккупанты разместили на ЗАЭС военную базу, но на станции продолжают работать украинцы. Враг пытается заставить людей работать на Росатом.
- Захватчики отключили все шесть блоков станции. По данным разведки, питание станции, в частности систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
- Россия решила создать на Запорожской атомной электростанции собственное "предприятие". Однако в Евросоюзе раскритиковали такое решение и заявили, что осуждают указ Путина о так называемой аннексии ЗАЭС.
- Нахождение оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. В частности, говорится о непрофессиональной деятельности вооруженных оккупантов.
- Украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи, повредившуюся в результате российских обстрелов. ЗАЭС подключили к сети Украины.