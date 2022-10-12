Однак цей візит – лише формальність. Жодних змін контексті безпеки на ЗАЕС не буде. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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"Завдання МАГАТЕ мати певну моніторингову місію, і не більше", – сказав він.

На "Росатом" мають бути накладені санкції

Політолог зауважив, що до МАГАТЕ наразі найменше питань. "Мене більше хвилює питання, чому на "Росатом" досі не накладені санкції", – відзначив Антонюк. Російська корпорація продовжує будувати низку електростанцій – у Румунії, Єгипті й Туреччині.

Сьогодні Путін використовує ці моменти, які згодом будуть озвучені на засіданнях асамблеї ООН чи Радбезу ООН. Мовляв, ми зустрічаємося і говоримо. Очевидно, зараз створюється своєрідна картинка,

– вважає Олександр Антонюк.

З імперією потрібно завершувати

Антонюк наголошує, що рішення – за Заходом. "Поки не буде прийнятий глобальний політичний крок на світовій арені, що з цим абсурдом треба завершувати – ми будемо далі колупатися і бавитися", – переконаний він.

Ситуація в Енергодарі, як і на інших окупованих територіях, зміниться лише тоді, коли туди зайдуть ЗСУ і ми відновимо свою владу там. Безперечно, це буде залежати від постачання нам озброєння. Передовсім нам сьогодні потрібне підсилення ППО, а далі – наступальна зброя.

Та агресія, яку сьогодні демонструє Росія, спонукає говорити не тільки про оборонний момент і повернення наших територій, а про завдання ударів по російських територіях – по Москві, по Санкт-Петербургу та інших цінних містах. Борзіти вони будуть доти, доки не будуть отримувати по зубах аналогічно,

– запевняє політолог.

Світ має перестати вдавати, що боїться ядерної загрози. В іншому випадку, зазначає Антонюк, така картинка зберігатиметься і надалі.

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