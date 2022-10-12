Однак цей візит – лише формальність. Жодних змін контексті безпеки на ЗАЕС не буде. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.
До теми Чи будуть перемовини Зеленського та Путіна на саміті G20: відповідь Подоляка
"Завдання МАГАТЕ мати певну моніторингову місію, і не більше", – сказав він.
На "Росатом" мають бути накладені санкції
Політолог зауважив, що до МАГАТЕ наразі найменше питань. "Мене більше хвилює питання, чому на "Росатом" досі не накладені санкції", – відзначив Антонюк. Російська корпорація продовжує будувати низку електростанцій – у Румунії, Єгипті й Туреччині.
Сьогодні Путін використовує ці моменти, які згодом будуть озвучені на засіданнях асамблеї ООН чи Радбезу ООН. Мовляв, ми зустрічаємося і говоримо. Очевидно, зараз створюється своєрідна картинка,
– вважає Олександр Антонюк.
З імперією потрібно завершувати
Антонюк наголошує, що рішення – за Заходом. "Поки не буде прийнятий глобальний політичний крок на світовій арені, що з цим абсурдом треба завершувати – ми будемо далі колупатися і бавитися", – переконаний він.
Ситуація в Енергодарі, як і на інших окупованих територіях, зміниться лише тоді, коли туди зайдуть ЗСУ і ми відновимо свою владу там. Безперечно, це буде залежати від постачання нам озброєння. Передовсім нам сьогодні потрібне підсилення ППО, а далі – наступальна зброя.
Та агресія, яку сьогодні демонструє Росія, спонукає говорити не тільки про оборонний момент і повернення наших територій, а про завдання ударів по російських територіях – по Москві, по Санкт-Петербургу та інших цінних містах. Борзіти вони будуть доти, доки не будуть отримувати по зубах аналогічно,
– запевняє політолог.
Світ має перестати вдавати, що боїться ядерної загрози. В іншому випадку, зазначає Антонюк, така картинка зберігатиметься і надалі.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Окупанти розмістили на ЗАЕС військову базу, але на станції продовжують працювати українці. Ворог намагається змусити людей працювати на "Росатом".
- Загарбники відключили всі шість блоків станції. За даними розвідки, наразі живлення станції, зокрема систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
- Росія вирішила створити на Запорізькій атомній електростанції власне "підприємство". Проте в Євросоюзі розкритикували таке рішення та заявили, що засуджують указ Путіна про так звану анексію ЗАЕС.
- Перебування окупантів на Запорізькій АЕС створює серйозні ризики для безпеки станції. Зокрема, мовиться про непрофесійну діяльність озброєних окупантів.
- Українські фахівці відремонтували високовольтну лінію зв'язку, яка пошкодилася внаслідок російського обстрілу. ЗАЕС під'єднали до енергомережі України.