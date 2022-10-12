Чому Гроссі поїхав до Путіна

Про це 24 каналу сказала радниця міністра енергетики, надзвичайна та повноважна амбасадорка Лана Зеркаль. Вона запевнила, що очільник МАГАТЕ Гроссі, який повинен зустрітися з Путіним, має завдання створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС.

До теми На ЗАЕС відключені всі шість блоків: окупанти шантажують співробітників

За її словами, без того, щоб Гроссі домовився з росіянами, аби ті полишили ЗАЕС, ця зона безпеки не буде працювати.

"У Гроссі також непросте завдання, і йому доводиться спілкуватися з "дідом" (Путіним – 24 канал). Але без цього ЗАЕС неможливо деокупувати, бо застосування зброї біля станції – це небезпечно. Тож, краще це, ніж нічого", – вважає Зеркаль.

Чи може Росія "приєднати" ЗАЕС до своєї системи

Радниця міністра енергетики запевнила, що Зеленський визнав указ Путіна щодо ЗАЕС нікчемним.

Ми не зважаємо на це (такі заяви чи рішення Росії – 24 канал). Запорізька АЕС – це частина української енергетичної системи, українська територія і ми ніколи не сприймемо нічого іншого. Тому не варто звертати увагу на цей указ Путіна,

– заявила Зеркаль.

Зеркаль пояснила, чи може Росія "приєднати" ЗАЕС до своєї системи: відео



Чому не вводять санкції проти "Росатома"

На її думку, "Росатом" дуже довго і послідовно "насаджував своїх клієнтів на гачок", забезпечуючи їх різними послугами і демпінгуючи на ринку.

"По-перше, вони демпінгують з ціною на збагачений уран. Вона в них на 30% нижча, ніж у інших виробників. По-друге, головне тут – вивезення відпрацьованого палива", – пояснила вона.

Зеркаль зауважила, що ніхто в Європі не будував такі сховища, тому росіяни єдині забезпечують цю послугу. В Україні, наприклад, таке сховище будували 10 чи 15 років, але це так і не запрацювало.

Європа це питання не може вирішити. Тому для них навіть говорити про те, щоб розірвати стосунки з "Росатомом" – це визнати проблему, що немає куди вивозити відпрацьоване паливо. Так само вони не розуміють, де їм брати нове паливо для своїх АЕС,

– відповіла вона.

За її словами, над цими питаннями треба працювати, і починати треба від США, які не відмовилися від російського палива.

Радниця міністра енергетики запевнила, що у світі є альтернативи, куди утилізовувати ядерного палива. "Зокрема, це могла б робити Україна, якби ми на повну потужність запустили роботу свого сховища", – додала вона.

Що відбувається на ЗАЕС: останні новини