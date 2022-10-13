Попри заяви Кремля, росіяни продовжують накопичувати військову техніку та живу силу поблизу ЗАЕС. Про це 24 каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

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Ситуація довкола ЗАЕС

Експертка зазначила, що у МАГАТЕ повідомили, що 12 жовтня близько 9-ї години знову вийшла з ладу лінія 750 кіловольтів ЗАЕС "Дніпро – ЗАЕС".

"У результаті почали працювати резервні дизель-генератори. Після цього у МАГАТЕ повідомили, що лінію відновили. Внаслідок атаки дронів-камікадзе у Дніпропетровській області пошкодили підстанцію та лінію 750 кіловольтів "Дніпро – ЗАЕС" – знову лінія не працює і знову резервні дизель-генератори", – пояснила фахівчиня.

За її словами, Путін не погодиться на виведення російських військ із Запорозької АЕС та Енергодару, як це пропонують міжнародні фахівці.

Щобільше, за повідомленнями енергодарців, росіяни накопичують живу силу та ракетну техніку, тому й посилилися обстріли протилежного берега Дніпра – міст Нікополь та Марганець. Місцеві жителі фіксують "вильоти",

– додала вона.

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Фейкове керівництво

Кошарна вказала, що нове фейкове підприємство "Росатому" на ЗАЕС оголосило про призначення "генеральним директором" станції Олега Романенка.

Підприємство зареєстрували у Москві з порушенням російського законодавства. Олег Романенко є колишнім головним інженером Балаківської АЕС. Він зайшов у першій групі співробітників "Росатому" у березні на ЗАЕС. Відповідно, установний капітал "підприємства" – лише 2 мільярди рублів, тоді як за залишковою вартістю шість енергоблоків коштують 24 мільярди доларів,

– розповіла експертка.

Водночас вона підмітила, що за законом про "анексовані території" та указом Путіна від 5 жовтня ЗАЕС нібито "переходить у федеральну власність Росії".

"Там зробили два підприємства. Який у цьому сенс – не зовсім зрозуміло. Але ядерний терорист Романенко зустрічався з іншим терористом – Балицьким. Вони розповідали, що зроблять з Енергодару "справжнє атомне місто", – зауважила фахівчиня.

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Стан персоналу станції

Кошарна пояснила, що із 11 000 спеціалістів, які працювали на ЗАЕС до повномасштабного вторгнення, за останніми даними залишилися всього 3800.

"Майже 7000 виїхали. Співробітників ЗАЕС затримують і катують – ще починаючи з квітня та травня. Там йде тиск на усіх співробітників, щоб вони отримували російські паспорти та підписували контракт із фейковою московською організацією", – підкреслила вона.

За її словами, весь персонал "катують струмом, б'ють, знущаються, ламають ребра та свердлять дрилем колінні чашечки".

"Це все робить ФСБ. Але вони також вмовляють спеціалістів підписувати контракти. Все тому, що у них немає такої кількості працівників, щоб обслуговувати 6 енергоблоків та сховища відпрацьованого палива", – резюмувала експертка.

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