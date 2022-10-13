За ніч зафіксували 5 обстрілів. Відомо про одного пораненого. Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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Дніпропетровщина знову під обстрілами росіян
За словами Резніченка, найбільше постраждав Нікополь. За ніч загарбники випустили 60 "Градів", також зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії. Внаслідок цього окупанти поранили 59-річного чоловіка. Зараз він у лікарні у тяжкому стані.
У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.
Також російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
Окупанти обстріляли Нікополь / фото Валентин Резніченко
Атака росіян на Дніпропетровщину
- Останнім часом російські окупанти щодня завдають ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зараз найбільше страждає Нікопольщина.
- Так, росіяни ввечері 11 жовтня обстріляли Нікополь. Загарбники використали запалювальні боєприпаси.
- Російські військові всю ніч 12 жовтня обстрілювали Дніпропетровську область. Під удар потрапили 3 райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
- Зранку 12 жовтня окупанти завдали удару по Дніпропетровщині. Ракета влучила у Кам’янський район.
- Також на Нікополь окупанти випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок і поранив 6-річну дівчинку та її маму.
- Нещодавно на Дніпропетровську область окупанти скерували 10 ракет. Внаслідок цього є влучання в критичну інфраструктуру та житлові будинки. На жаль, загинули люди.
- Крім того, 7 жовтня росіяни обстріляли Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.
Нагадаємо, що у Дніпрі співробітники СБУ викрили корегувальника ворожого вогню по місту. Ним виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви. Суд вже обрав міру запобіжного заходу зловмиснику у вигляді тримання під вартою.
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