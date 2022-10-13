За ніч зафіксували 5 обстрілів. Відомо про одного пораненого. Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Дніпропетровщина знову під обстрілами росіян

За словами Резніченка, найбільше постраждав Нікополь. За ніч загарбники випустили 60 "Градів", також зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії. Внаслідок цього окупанти поранили 59-річного чоловіка. Зараз він у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.

Також російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Окупанти обстріляли Нікополь / фото Валентин Резніченко

Атака росіян на Дніпропетровщину

Нагадаємо, що у Дніпрі співробітники СБУ викрили корегувальника ворожого вогню по місту. Ним виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви. Суд вже обрав міру запобіжного заходу зловмиснику у вигляді тримання під вартою.

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