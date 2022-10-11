Як зазначили у СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії ворожий агент залишився у Дніпрі для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

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Зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

Що відомо про зрадника

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

Він займався тим, що:

збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ,

а також передавав загарбникам координати об'єктів критичної інфраструктури.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками,

– повідомили у СБУ.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Яке покарання світити зловмиснику

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею 111 про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд вже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

Російські військові у вівторок, 11 жовтня, знову завдали удару по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі. Глава Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко розповів, що унаслідок обстрілів є серйозні руйнування.

Він також повідомив, що в Дніпропетровській області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, "щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура".

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