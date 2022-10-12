Так, у хід йшли запалювальні боєприпаси та РСЗВ. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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Євтушенко оприлюднив відео з потужними вибухами. Там зазначений час обстрілу – 21:57, однак чиновник додав, що місто окупанти обстрілювали ще вранці.

Тішить, що у відповідь одразу прилетіло,

– додав очільник РВА.

Обстріли Нікополя: відео

Над містом – яскраві спалахи світла. Це, власне, сліди запалювальних боєприпасів.

Відео обстрілу Нікополя:

Попередній обстріл Нікополя

Євтушенко раніше повідомляв, що вночі росіяни накрили вогнем РСЗВ та важкої артилерії 4 громади.

Найбільше постраждала Червоногригорівська, оскільки там зруйновано і пошкоджено близько трьох десятків житлових будинків, господарські споруди, автомобілі, лінії газо- та водопостачання. На щастя, люди не постраждали. У Нікополі пошкоджено автозаправну станцію та магазин. Люди теж цілі.

Крім того, 8 жовтня Нікополь вперше атакували дрони-камікадзе. Вони літали над містом двічі за ранок.

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