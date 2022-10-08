Близько 08:40 у повітрі помітили 2 дрони-камікадзе. Про це повідомив очільник Нікопольської РДА.

До речі Київ планують закрити куполом від дронів-шахідів: проєкт можуть реалізувати за підтримки НАТО

Один з дронів атакував берегову зону Нікополя. Інший кружляв над містом, а згодом вибухнув. Близько 12:10 Євтушенко заявив, що у повітрі знову "Шахіди". Він закликав жителів прибережних територій бути максимально обережними.

У мережі опублікували відео, як іранські дрони кружляли над містом.

Що відомо про атаку дронами-камікадзе

Окупанти активно використовують дрони-камікадзе Shahed-136, які їм постачає Іран, аби атакувати українські населені пункти.

Начальник Генштабу ЗСУ Олексій Громов 6 жовтня заявив, що з 30 вересня війська Росії застосували 46 дронів-камікадзе. ЗСУ вдалось ліквідувати 24 БПЛА, тобто понад 60 відсотків від загальної кількості.

Відомо, що Росія могла перекинути на білоруський аеродром "Лунінець" щонайменше 20 іранських дронів-камікадзе. Відстань від цього летовища до українського кордону становить 55 кілометрів.

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