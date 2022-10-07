Що відомо купол "Муромець"

Купол "Муромець" – спеціальна антидронової мережа, здатна попереджувати й протидіяти російським атакам дронами-шахідами. Це канадсько-український проєкт, який реалізують за кошти міжнародних меценатів. Деталі його створення обговорять під час Національного оборонного хакатону, котрий відбудеться за підтримки НАТО з 19 по 21 жовтня у Києві.

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Зазначимо, що українську столицю напередодні відвідав президент канадського концерну з виробництва дронів Dragan Fly Кемерон Челл.

Під час візиту він обговорив проєкт із заступником голови КМДА Владиславом Андроновим і радниками мера Києва Дмитром Білоцерковцем і Юрієм Зозулею.

Наразі відомо, що учасники українсько-канадської робочої групи готові залучити до реалізації проєкту близько 2 000 IT-фахівців. Гроші на сам проєкт виділять міжнародні донори.

Дрони атакували Київщину

Питання розробки "захисного купола" стало актуальним після російської атаки дронами Білої Церкви – одного з найбільших міст Київської області.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що тоді з півдня країни летіли близько 12 безпілотників. З них три збили зенітно-ракетні війська на півдні, ще три знищила авіація.

Довідка. Київщину атакували іранськими дронами Shahed-136 – це безпілотні літальні апарати, які мають бойову частину. Ці ворожі "пташки" здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі. Коли Shahed-136 отримує команду від оператора, то оперативно атакує ціль.

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