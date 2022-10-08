Около 08:40 в воздухе заметили 2 дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава Никопольской РГА.

Кстати Киев планируют закрыть куполом от дронов-шахидов: проект могут реализовать при поддержке НАТО

Один из дронов атаковал береговую зону Никополя. Другой кружил над городом, а потом взорвался. Около 12:10 Евтушенко заявил, что в воздухе снова "Шахиды". Он призвал жителей прибрежных территорий быть максимально осторожными.

В сети опубликовали видео, как иранские дроны кружили над городом.

Что известно об атаке дронами-камикадзе

Оккупанты активно используют дроны-камикадзе Shahed-136, которые им поставляет Иран, чтобы атаковать украинские населенные пункты.

Начальник Генштаба ВСУ Алексей Громов 6 октября заявил, что с 30 сентября войска России применили 46 дронов-камикадзе. ВСУ удалось ликвидировать 24 БПЛА, то есть более 60 процентов от общего количества.

Известно, что Россия могла перебросить на белорусский аэродром "Лунинец" не менее 20 иранских дронов-камикадзе. Расстояние от этого аэропорта до украинской границы составляет 55 километров.

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