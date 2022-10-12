Так, в ход шли зажигательные боеприпасы и РСЗО. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Читайте также По Никопольскому району враг выпустил почти 70 смертоносных снарядов

Евтушенко обнародовал видео с мощными взрывами. Там указанное время обстрела – 21:57, однако чиновник добавил, что город оккупанты обстреливали еще утром.

Радует, что в ответ сразу прилетело,

– добавил глава РВА.

Обстрелы Никополя: видео

Над городом – яркие вспышки света. Это собственно следы зажигательных боеприпасов.

Видео обстрела Никополя:

Предыдущий обстрел Никополя

Евтушенко ранее сообщал, что ночью россияне накрыли огнем РСЗО и тяжелой артиллерии 4 общины.

Больше всего пострадала Красногригорьевская, поскольку там разрушены и повреждены около трех десятков жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили, линии газо- и водоснабжения. К счастью, люди не пострадали. В Никополе повреждены автозаправочная станция и магазин. Люди тоже целые.

Кроме того, 8 октября Никополь впервые атаковали дроны-камикадзе. Они летали над городом дважды за утро.

Важно – карта обстрелов Украины за 11 октября: видео