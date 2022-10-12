Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо Росіяни скерували на Дніпропетровщину понад 10 ракет: є руйнування, загиблі й постраждалі

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину

Ранком загарбники ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Наразі там сильна пожежа і руйнування.

Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо,
– зауважив очільник регіону.

Дніпропетровщина під атакою окупантів

Нагадаємо, що увечері 29 вересня окупанти завдали ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру. Внаслідок цього є жертви.

Так, під час пожежі згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті понівечено декілька адміністративних будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки.

Варте уваги – Окупанти обстріляли ракетами Дніпро: дивіться відео