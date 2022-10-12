Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо Росіяни скерували на Дніпропетровщину понад 10 ракет: є руйнування, загиблі й постраждалі

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину

Ранком загарбники ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Наразі там сильна пожежа і руйнування.

Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо,

– зауважив очільник регіону.

Дніпропетровщина під атакою окупантів

На Нікополь окупанти випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок і поранив 6-річну дівчинку та її маму.

10 жовтня на Дніпропетровщину окупанти скерували 10 ракет. Внаслідок цього є влучання в критичну інфраструктуру та житлові будинки. Загинули 4 осіб.

Також раніше ворог атакував Нікопольський район майже 70 смертоносними снарядами. Уражень зазнала стоянка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня, а також агропідприємство.

А 3 жовтня росіяни ударили по Дніпровському району міста Дніпро. Також загарбники всю ніч тероризували Нікопольський та Криворізький райони.

Нагадаємо, що увечері 29 вересня окупанти завдали ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру. Внаслідок цього є жертви.

Так, під час пожежі згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті понівечено декілька адміністративних будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки.

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