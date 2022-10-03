Про актуальну обстановку в області розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, на місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Додамо, що вибухи у Дніпрі пролунали, коли в області була оголошена повітряна тривога.

Наслідки обстрілів Дніпра / Фото Валентина Резніченка

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Резніченко сказав, що всю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечені приблизно 10 багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум'я вогнеборці уже приборкали.

У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі.

Як доповів голова Дніпропетровської ОВА, люди не постраждали.

Ракетні обстріли України: останні новини

Російські окупанти під ранок 3 жовтня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього руйнувань зазнала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі.

У ніч проти 2 жовтня ворог завдав удару іранським дроном-камікадзе по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили близько опівночі по будівлі криворізького ліцею у центрі міста. На місці безжалісного удару дроном-камікадзе виникла пожежа і туди одразу вирушили співробітники ДСНС, а також правоохоронці.

Крім того, неспокійно було і в Нікопольській громаді. Росіяни з території тимчасово окупованої Запорізької області, що на протилежному березі Дніпра, обстрілювали місто Нікополь. Ворог здійснював атаки з РСЗВ "Ураган", "Град", а також зі ствольної артилерії великого калібру.

Під ранок 2 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв, а також область. Відомо про загиблих у районі. Про ракетний обстріл Миколаєва зранку повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти обстрілювали область як з допомогою безпілотників, так і установок С-300.

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