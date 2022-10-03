Перші повідомлення про тривогу 3 жовтня почали з'являтися приблизно о 7:25.

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Спершу сирени завили на Сході та Півдні України, а тоді вже перекочували до інших регіонів. Станом на 7:30 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. А приблизно о 8:15 почали з'являтися повідомлення про відбій.

Уточнення. Повітряної тривоги немає на території тимчасово окупованого Криму. Водночас на Луганщині тривогу не скасовували вже декілька місяців – з 4 квітня.



В Україні оголосили загальну повітряну тривогу / Фото "єМапа"

У Дніпрі чули вибухи під час тривоги

Журналісти Суспільного повідомляють, що чули вибухи у Дніпрі у той момент, коли в регіоні оголосили повітряну тривогу. Наразі невідомо – були це прильоти чи робота ППО. Офіційну інформацію оприлюднять згодом.

Зауважимо, що російські окупанти під ранок 3 жовтня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав мешканців обласного центру дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, оскільки існує ризик повторних атак.

Додамо, що ворог цинічно обстрілює Запоріжжя майже щодня. Вчора, 2 жовтня Росія теж атакувала місто під ранок – окупанти випустили ракети С-300. Чотири ворожі ракети прилетіли до обласного центру і у передмістя Запоріжжя.

Нещодавні ракетні обстріли України

У ніч проти 2 жовтня ворог завдав удару іранським дроном-камікадзе по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили близько опівночі по будівлі криворізького ліцею у центрі міста. На місці безжалісного удару дроном-камікадзе виникла пожежа і туди одразу вирушили співробітники ДСНС, а також правоохоронці.

Крім того, неспокійно було і в Нікопольській громаді. Росіяни з території тимчасово окупованої Запорізької області, що на протилежному березі Дніпра, обстрілювали місто Нікополь. Ворог здійснював атаки з РСЗВ "Ураган", "Град", а також зі ствольної артилерії великого калібру.

Під ранок 2 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв, а також область. Відомо про загиблих у районі. Про ракетний обстріл Миколаєва зранку повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти обстрілювали область як з допомогою безпілотників, так і установок С-300.

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