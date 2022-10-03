У Генштабі також підтвердили ураження особового складу – поранень зазнали 250 російських загарбників.
Увага Українські захисники збили російські Ка-52, Су-25 та 8 безпілотників: 8 атак відбито на фронті
За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні,
– йдеться у повідомленні.
У Генштабі перелічили, яких втрат зазнав ворог, серед знищених цілей є й зенітний ракетний комплекс С-300. До слова, окупанти ледь не щодня обстрілюють Запоріжжя із цих залпових систем. Тож, їх знищення є успіхом.
ЗСУ знищили:
- один район зосередження особового складу,
- 3 склади з боєприпасами,
- понад 12 одиниць озброєння та військової техніки,
- один зенітний ракетний комплекс С-300.
"Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", – додали військові.
ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52
Два дні тому під тимчасово окупованими Пологами українські зенітники збили російський гелікоптер Ка-52.
Судячи з вибуху, російські пілоти не вціліли. Це взагалі спроба самогубства – літати у тому районі, тому що він насичений засобами української ППО,
– сказав журналіст із Запоріжжя.