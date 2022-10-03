У Генштабі також підтвердили ураження особового складу – поранень зазнали 250 російських загарбників.

Увага Українські захисники збили російські Ка-52, Су-25 та 8 безпілотників: 8 атак відбито на фронті

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі перелічили, яких втрат зазнав ворог, серед знищених цілей є й зенітний ракетний комплекс С-300. До слова, окупанти ледь не щодня обстрілюють Запоріжжя із цих залпових систем. Тож, їх знищення є успіхом.

ЗСУ знищили:

один район зосередження особового складу,

3 склади з боєприпасами,

понад 12 одиниць озброєння та військової техніки,

один зенітний ракетний комплекс С-300.

"Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", – додали військові.

ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52

Два дні тому під тимчасово окупованими Пологами українські зенітники збили російський гелікоптер Ка-52.

Судячи з вибуху, російські пілоти не вціліли. Це взагалі спроба самогубства – літати у тому районі, тому що він насичений засобами української ППО,

– сказав журналіст із Запоріжжя.

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