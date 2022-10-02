Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, окупанти обстріляли Запоріжжя близько 6 години ранку.

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Окупанти обстрілюють Запоріжжя, прикриваючись мирними мешканцями

Чотири ворожі ракети прилетіли до обласного центру і у передмістя Запоріжжя.

"Внаслідок прильотів є пошкодження промислової інфраструктури. Також вже традиційно ворог поцілив у лісосмуги. На щастя, обійшлося без жертв і поранених", – зазначив журналіст.

За його словами, росіяни запускали ракети С-300 з тимчасово окупованого Токмака.

Після того, як українське військо добряче пошматувало ворожі дивізіони С-300 у тому районі, тепер ці атаки здійснюються з житлових районів Токмака. Тобто окупанти запускали ракети С-300, прикриваючись людьми,

– повідомив кореспондент із Запоріжжя.

Окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ

Також російські загарбники намагалися здійснити обстріл Запоріжжя після 22 години 1 жовтня.

Однак окупанти добряче отримали на горіхи у відповідь. Були пуски українських ракет, також працювала українська авіація,

– розповів журналіст.

Окрім того, протягом останньої доби у низці окупованих населених пунктів Запорізької області повідомлялося про "бавовну".

Вибухи зафіксували у тимчасово окупованому Токмаку.

Понад 10 вибухів пролунали поблизу Мелітополя з боку лиману, де росіяни ховали свої резерви.

В районі Чернігівки Запорізької області ЗСУ знищили склад боєприпасів та поранили близько 50 окупантів.

ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52

Також під тимчасово окупованими Пологами українські зенітники збили російський гелікоптер Ка-52.

Судячи з вибуху, російські пілоти не вціліли. Це взагалі спроба самогубства – літати у тому районі, тому що він насичений засобами української ППО,

– сказав журналіст із Запоріжжя.

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На фронті з'явилися "мобіки" з Росії

На лінії фронту в Запорізькій області тривають артилерійські дуелі.

ЗСУ покращили свої позиції на Пологівському напрямку і трохи просунулися там. На решті ділянок лінія фронту стабільна, змін не зазнала,

– зазначив журналіст.

За його словами, у Запорізькій області вже з'явилися мобілізовані росіяни, яких нещодавно почали набирати до російської армії.

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"Ці "мобіки" воювати не вміють, у них дуже низький рівень підготовки. Це було цілком очікувано", – наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Окупанти знову обстріляли Енергодар

Тим часом загострилася ситуація в окупованому Енергодарі. Журналіст нагадав, що Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, вимагаючи від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Схоже, це розлютило росіян. Окупанти знову відкрили вогонь в Енергодарі. Росіяни зробили близько 20 залпів, але цілили по береговій лінії. На щастя, ніхто не постраждав,

– розповів кореспондент.

Росіяни завдали удару по ТЕС під Енергодаром

Також окупанти поцілили в Запорізьку теплову електростанцію, яка розташована неподалік Енергодара. За словами журналіста, зараз ТЕС не працює, оскільки немає змоги завозити туди вугілля.

Росіяни поцілили в трубу цієї станції. Це дуже небезпечно, оскільки труба висока, і якби вона впала, це могло б завдати серйозної шкоди,

– додав він.

На щастя, попри пошкодження, обвалу труби ТЕС не сталося.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою. Журналіст нагадав, що окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова й вивезли його у невідомому напрямку.

Росіяни хочуть перебрати на себе управління ЗАЕС. Вони апелюють до того, що сили "Росатому" можуть відповідати за безпеку станції. Ймовірно, для цього хочуть відсторонити українських керівників і, можливо, й український персонал атомної станції,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Він додав, що найближчим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається відвідати Москву та Київ, аби провести переговори про створення безпечної зони довкола ЗАЕС.

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