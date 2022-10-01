Відповідну інформацію повідомили місцеві ЗМІ 1 жовтня. У місті пролунали понад 10 вибухів.
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Окупанти атакували Енергодар
В Енергодарі 13 вибухів,
– мовиться в повідомленні.
Варто пригадати, що ці обстріли цілком ймовірно можуть бути провокацією ворога. Ані ЗСУ, ані пропагандисти не повідомляли деталей.
Окрім того, напередодні 29 вересня у місті пролунала пожежа нібито на енергоблоці Запорізької атомної електростанції. За даними ЗМІ, в Енергодарі нібито загорівся енергоблок номер 2.
Згодом в Енергоатомі спростували цю інформацію та пояснили, що трапилось. Там повідомили, що задимлення було, проте нічого не загорілося.
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