Місцеві ЗМІ повідомили, що 29 вересня в тимчасово окупованому Енергодарі у напрямку ЗАЕС поїхало багато пожежних машин та швидка.

До теми Польща не виключає участь військ НАТО у війні в Україні після ядерного удару росії

Над станцією показали рудий дим

У мережі опублікували фото – над станцією видніється густий рудий дим. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що, за попередньою інформацією, на ЗАЕС виникла "позаштатна ситуація" – начебто горить другий енергоблок.

Станом на 15:00 місцеві пабліки Енергодару писали, що займання на одному з енергоблоків Запорізької АЕС вже зупиняють. Також місцеві розповіли, що перед виникненням пожежі було чути "невеликий вибух".

Згодом з'явився коментар від Енергоатому Там пояснили, що інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС – недостовірна та не відповідає дійсності. Задимлення дійсно було, проте нічого не загорілося.

Важливо! Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь.

Що трапилось насправді

Вибух трапився на замінованому окупантами периметрі навколо АЕС. Через диких тварин зараз там часто вибухають міни. Внаслідок вибуху пошкодило лінію й сталось коротке замикання.

Ми припускаємо, що зазначена недостовірна інформація з‘явилась внаслідок наступної події. Периметр навколо ЗАЕС – замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лис. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6,

– пояснили в Енергоатомі.

У відомстві уточнили, що внаслідок вибуху лінію пошкодило й через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності.

Отже, наразі найбільшу небезпеку представляє замінований р*шистами периметр станції та підходи і під'їзди до неї. Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб – створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України,

– додали в Енергоатомі.

Що відомо про рівень радіації

Стан радіації станом на 15:00 був ще невідомий. Просте станом на 14:00 29 вересня 2022 року рівень радіації в Нікополі, який неподалік Енергодару, становив 0,12 – 0,13 мікрозіверта за годину, що відповідає нормам.

Згодом, о 15:15 голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що радіаційний стан в нормі.

Відносно ситуації на станції – інформація перевіряється, радіаційний стан в нормі. Заспокойтесь, будь ласка. Все нормально,

– написав він.

Попередні вибухи на ЗАЕС

Нагадаємо, що днями МАГАТЕ звітувала про нові обстріли атомної станції. Вибухи лунали два дні поспіль й внаслідок них поблизу ЗАЕС розбилися вікна в одному з турбінних залів та машинному залі реакторного блоку № 2.

А ще 27 вересня вибухи зафіксували біля каналу, який переносить воду з резервуара на станцію для її системи охолодження, що є важливим елементом ядерної безпеки.

До теми – чи реальний ядерний удар: дивіться інтерв'ю з ексглавою ЦРУ