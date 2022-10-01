Російські загарбники 30 вересня завдали масованого ракетного удару по гуманітарній колоні. Вона саме мала в'їхати на окуповану частину області для вивезення звідти людей, нагадав під час телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Читайте також Свідоме прораховане вбивство українців, – Зеленський про теракт під Запоріжжям

Окупанти били модернізованими ракетами C-300

Він зазначив, що внаслідок цього загинуло 30 людей, серед яких двоє дітей. Крім того, постраждали 88 українців. Відомо, що ворог забрав життя в одного поліцейського, а ще 27 завдав поранень.

Монастирський зауважив, що цього разу ворог використав модернізовані ракети С-300. Їхня відмінність полягає в тому, що вони вибухають від найменшого дотику до поверхні. Якщо говорити про старі версії, то вони занурювалися у землю, утворюючи глибокі вирви. Водночас такого типу снаряди завдавали менше шкоди.

Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло,

– наголосив він.

Міністр зазначив, що обстріл Запоріжжя 30 вересня продемонстрував, скільки людей можуть загинути від такої атаки ворога. Монастирський також підкреслив, що поблизу гуманітарної колони не було ані військових об'єктів, ані техніки. Ба більше, про те, що там щоденно збираються автомобілі для відвідування рідних на окупованій території, було відомо. Здебільшого у таких колонах вишиковувалися жінки, діти, а також люди поважного віку. Зранку вони вирушали на захоплену частину Запоріжжя, а ввечері поверталися.

До теми "Ганебні істоти та терористи": як українські політики відреагували на удар по колоні в Запоріжжі

Жертв могло бути більше

За словами Монастирського, у той момент була перезміна у поліцейських. Саме тому сталося так, що було багато постраждалих саме серед правоохоронців. Самі прильоти були у кілька серій, а жертв могло бути ще більше.

Поранені поліцейські мені розповідали, що якби ракетний удар був на 5 хвилин пізніше, то на тому місці було б уже вдвічі більше машин,

– підкреслив Монастирський.

Зауважимо, що загалом по гуманітарній колоні ворог випустив 16 ракет. Нагадаємо, що ЗРК С-300, які окупанти використовують для атак, створені для протиповітряної оборони. Але ворог удосконалив снаряди та оснастив їх GPS-модулями. Що й дозволило ними бити по наземних об'єктах.

Варте уваги – нові деталі про обстріл колони у Запоріжжі: дивіться відео