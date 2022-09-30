Внаслідок удару 25 людей загинуло, близько 50 осіб поранені. 24 канал зібрав реакцію українських політиків на трагедію.

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Що українські політики кажуть про теракт росіян в Запоріжжі

Після того, як Росія вкотре скоїла воєнний злочин і цілеспрямовано розстріляла колону з 34 автомобілів із цивільними, Запорізький ОВА Олександр Старух оголосив 1 жовтня днем жалоби за жертвами ракетного удару.

Він зауважив, що всі люди, які постраждали – його земляки, прості цивільні. Очільник ОВА побажав ворогам горіти в пеклі за скоєне.

Росія – держава-терорист

Президент України Володимир Зеленський написав, що такі звірства можуть чинити лише "закінчені терористи". Загарбникам не має бути місця в цивілізованому світі.

За словами президента, вороги лютують через свої невдачі й цинічно вбивають мирних жителів, бо давно втратили людяність.

Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!

– звернувся до окупантів Володимир Зеленський.

Мер Львова Андрій Садовий каже, що в голові лишається лише ненависть і бажання відплати після побаченого: "Вони втопляться у своїй крові", – пише політик.

На його думку, у моменти найбільшого відчаю необхідно знаходити силу і продовжувати воювати, працювати на перемогу. Очільник Львова закликав усіх не припиняти перераховувати кошти на благодійність, бо це пришвидшує нашу перемогу.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак теж вважає Росію державою-терористкою. Він назвав росіян, які вчинили теракт, "ганебними істотами та терористами".

Нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання,

– підсумував політик.

На ракетний удар по гуманітарній колоні також відреагував Сергій Притула. Він поділився фотографіями з місця теракту і риторично запитав, що ще має статися, щоб країну-агресорку нарешті визнали державою-терористкою.

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Коротко про ракетний удар по гуманітарній колоні

Уранці 30 вересня росіяни обстріляли автомобільну колону з цивільними, яка рухалася у сторону тимчасово окупованих територій. За даними очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, окупанти знали, куди вони ціляться. Місцеві нарахували близько 20 вибухів.

Наразі відомо про 25 загиблих та понад 50 поранених. Люди, що не мають зв'язку зі своїми рідними, які могли бути на місці трагедії в момент удару, можуть звернутися за номером телефону: 050 452 91 95.

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