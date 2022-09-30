Воєнний злочин росіян: кадри з місця трагедії

25 людей загинули та ще 28 поранені унаслідок російського обстрілу Запоріжжя. В Офісі Президента опублікували відео з місця трагедії.

Увага Цинічний обстріл колони в Запоріжжі: усе, що відомо про ракетний удар

Відео з місця воєнного злочину, який сьогодні зранку здійснили російські військові на Запоріжжі. 16 ракет, 23 загиблих, 28 поранених. Навколо лише цивільні авто, в яких і загинула частина людей. Тут жодної військової техніки,

– написав Кириленко.

Важливо! Кількість жертв внаслідок цинічного удару росіян по колоні цивільних авто зросла до 25, ще 50 людей отримали поранення. Наразі евакуацію до Запоріжжя призупинили.

Коротко про обстріл колони цивільних на Запоріжжі

30 вересня близько 07:30 Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю – під обстрілом опинилась цивільна гуманітарна автоколона із мирними жителями на виїзді з міста, у районі авторинку.

Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Людям, які втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску в Запоріжжі, або ж мають необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, радять звертатися до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95.

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