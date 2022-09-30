Воєнний злочин росіян: кадри з місця трагедії
25 людей загинули та ще 28 поранені унаслідок російського обстрілу Запоріжжя. В Офісі Президента опублікували відео з місця трагедії.
Увага Цинічний обстріл колони в Запоріжжі: усе, що відомо про ракетний удар
Відео з місця воєнного злочину, який сьогодні зранку здійснили російські військові на Запоріжжі. 16 ракет, 23 загиблих, 28 поранених. Навколо лише цивільні авто, в яких і загинула частина людей. Тут жодної військової техніки,
– написав Кириленко.
Коротко про обстріл колони цивільних на Запоріжжі
- 30 вересня близько 07:30 Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю – під обстрілом опинилась цивільна гуманітарна автоколона із мирними жителями на виїзді з міста, у районі авторинку.
- Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
- Людям, які втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску в Запоріжжі, або ж мають необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, радять звертатися до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95.
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